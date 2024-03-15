Принц Уильям иронично высказался о Кейт Миддлтон после скандала с фотошопом. Последние дни СМИ и поклонники обсуждают семейный снимок, который был некачественно отретуширован. Принцесса Уэльская призналась, что это ее вина и извинилась за ошибку. Но многие полагают, что во Дворце что-то скрывают об истинном состоянии Кейт.

Реакция принца Уильяма на недавний скандал с его супругой вызывает в обществе много вопросов. В то время как слабая после операции два месяца назад Кейт Миддлтон взяла на себя ответственность за ошибку, ее муж предпочел молчать, что вызвало критику от колумнистов таблоидов и королевских экспертов. Более того, Уильям даже пошутил над «творческими способностями» своей жены, не осознавая, как это может звучать в контексте скандала, который продолжает накаляться.

На днях он посетил открытие молодежного благотворительного центра в Западном Лондоне, где помогал детям украшать печенье. Его спросили о творческих способностях, на что он намекнул, что не особо талантлив в этом деле, в отличие от супруги. Его слова цитирует Super.

«Моя жена очень креативная. Даже мои наследники креативнее меня», – заявил Уильям.

Согласно зарубежным СМИ, момент передачи дел принцу уже наступает. Слухи о том, что больной раком Карл III серьезно раздумывает об отставке, уже обсуждались в британских таблоидах.

Ранее мы писали о том, что на самом деле случилось с принцессой Уэльской, Кейт Миддлтон.