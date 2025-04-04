Принц Уильям и Кейт Миддлтон устроили второй медовый месяц на островах после борьбы принцессы с раком

Кейт Миддлтон и принц Уильям решили устроить себе отпуск посреди весны и улетели на Карибы. Это первое большое путешествие принцессы Уэльской после того, как она поборола рак. Об этом сообщает RadarOnline.

Инсайдеры поделились, что будущие король и королева Великобритании организовали себе буквально второй медовый месяц. Вдали от дворца супруги отошли от своих официальных образов и полноценно отдохнули. Принца Уильяма часто видели у бара с коктейлями на водке, а Кейт Миддлтон в основном нежилась на пляже. Также пара застала музыкальный фестиваль, который проходил на Карибах.

«Они пили и танцевали всю ночь. Эта вечеринка — всегда хорошее время», - рассказал источник.

Отмечается, что во время отпуска с представителями королевской семьи всегда были охранники. Они контролировали, чтобы с принцем и его женой ничего не случилось во время отпуска.

Напомним, что больше года назад у Кейт Миддлтон обнаружили рак. Несколько месяцев она не появлялась на публике и проходила лечение. А после завершения химиотерапии принцесса Уэльская сразу вернулась к королевским обязанностям.

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