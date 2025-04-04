Онкобольной король Великобритании Карл III сыграл на публике на морковке

Король Великобритании Карл III развеселил публику во время своего приема в замке Виндзор, сыграв на морковке. Необычный музыкальный инструмент монарху подарили участники Лондонского овощного оркестра. Об этом сообщает News.com.au.

76-летний представитель королевской семьи уже долгое время борется с раком, но при этом не отказывается от своих обязанностей и даже соглашается на необычные перформансы. Так, во время встречи с музыкантами Карл III попробовал извлечь мелодию из морковки. Дело в том, что участники Лондонского оркестра специализируются на игре именно на овощах. Инструменты они делают своими руками.

Напомним, что о заболевании короля Великобритании стало известно больше года назад. В марте его состояние резко ухудшилось, из-за чего его пришлось госпитализировать. Источники сообщали, что у Карла III появились побочные эффекты от терапии.

Однако довольно быстро врачи смогли помочь монарху поправиться. Спустя несколько дней после госпитализации он уже вновь вернулся к своим обязанностям.

Ранее Карл III попросил сына Уильяма позаботиться о королеве Камилле после его смерти.