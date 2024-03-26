Принц Уильям и Кейт Миддлтон улетели в загородный дом в Норфолке на время Пасхи

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям вылетели на вертолете из коттеджа в Винздоре в поместье Анмер Холл в графстве Норфолк. С ними были дети: 5-летний Луи, 8-летняя Шарлотта и 10-летний Джордж.

Об этом сообщило издание Entertainment Tonight.

Семья проведет за городом пасхальные школьные каникулы. Там 42-летняя Миддлтон и 41-летний Уильям могут встретиться с королем Карлом III, который также лечится от рака.

В публикации говорится, что супруги не примут участие в пасхальных службах с другими членами семьи. Они останутся наедине – Миддлтон нужно восстановиться.

22 марта она записала видеообращение, в котором сообщила, что врачи диагностировали рак. Это случилось после операции на брюшной полости. Анализы подтвердили наличие рака. Миддлтон назначена химиотерапия.