Принц Уильям и Кейт Миддлтон отреагировали на то, что Меган Маркл не приедет в Лондон

Стало известно, как принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон отреагировали на новость о том, что принц Гарри приедет в Лондон без своей жены Меган Маркл. Королевский эксперт Том Куинн в эксклюзивной беседе с The Mirror заявил, что принц и принцесса Уэльские «вздохнули с облегчением», узнав об этом.

«Уильям ненавидит одну мысль о том, что ему снова нужно будет встретиться с Гарри. Кейт воспринимает это по-другому. Она считает, что общение с Гарри будет менее неловким, если рядом не появится Меган», — рассказал Том Куинн.

По словам биографа, принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда считали, что Гарри изменился в худшую сторону под влиянием Меган Маркл. Том Куинн также отметил, что принцесса Уэльская поддерживает точку зрения своего супруга, но по-прежнему видит в его брате «проблемного маленького мальчика, которому просто нужно внимание и безоговорочная любовь».

Напомним, в апреле появилась информация о том, что принц Гарри собирается прилететь в Лондон. 8 мая герцог Сассекский выступит по случаю 10-летия «Игр непобежденных» в соборе Святого Павла. Сообщение о визите младшего брата принца Уильяма подтвердил представитель мероприятия. Меган Маркл пропустит торжественную церемонию. Причины решения герцогини Сассекской остаться в США не разглашаются.

Примечательно, что недавно инсайдер из королевской семьи заявил, что принц Уильям и Кейт Миддлтон готовы наладить отношения с принцем Гарри и Меган Маркл ради детей.

Ранее сообщалось о том, что принц Гарри и Меган Маркл высказались о болезни Кейт Миддлтон.