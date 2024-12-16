Принц Уильям и Кейт Миддлтон беспокоятся из-за резких перемен в поведении младшего сына

Принц Уильям и Кейт Миддлтон беспокоятся из-за быстрого взросления их сына Луи. Об этом пишет издание Life&Style со ссылкой на источник.

Последний год серьезно повлиял на характер маленького Луи: сейчас он в разы меньше балуется в присутствии посторонних людей, и в целом стал спокойнее. Королевская семья рада подобным переменам, однако тот факт, что в обозримом будущем наследник перестанет быть маленьким мальчиком, не может не волновать их.

Помимо этого, Луи постепенно переходит в новую возрастную категорию, вследствие чего на нем будет больше ответственности. Этот факт также тревожит Уэльсов.

«Он, вероятно, всегда будет немного озорным, это часть его личности, но определенно произошел заметный сдвиг. Он выполняет свои обязанности по дому и, кажется, ведет себя лучше на публике. Еще слишком рано говорить о том, что его никогда не поймают высовывающим язык на камеру, но Уильям и Кейт скрещивают пальцы, надеясь, что он справится со всем этим», — заявил информатор, добавив, что большое влияние на Луи в настоящий момент оказывает его старшая сестра принцесса Шарлотта.

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