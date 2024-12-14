Не остановили даже предостережения семьи: названа причина, по которой принц Гарри женился на Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл состоят в браке уже шесть лет. Известно, что в королевской семье беспокоились из-за стремительного развития их отношений, однако герцог Сессекский никого не слушал. Журналистка Тина Браун в книге «Дворцовые документы: внутри Дома Виндзоров» раскрыла настоящую причину, по которой брат принца Уильяма женился на возлюбленной, несмотря на предостережения, передает Daily Mail.

Когда в 2016 году принц Гарри начал встречаться с Меган Маркл, а уже через год появились слухи о помолвке пары, члены королевской семьи поспешили вмешаться. Как утверждается, королева Елизавета II, а также старший брат беспокоились, что герцог Сассекский может повторить судьбу своих родителей. Известно, что принц Чарльз (сейчас — король Карл III) и принцесса Диана перед свадьбой встречались всего шесть месяцев, однако их брак распался.

По данным Тины Браун, принц Уильям, который до свадьбы восемь лет встречался с Кейт Миддлтон, «нервничал» из-за быстрого развития отношений принца Гарри и Меган Маркл. Он беспокоился, что избраннице брата будет трудно адаптироваться к жизни королевской особы за такой короткий период времени. Однако герцог Сассекский был непреклонен и заявил, что женится на возлюбленной как можно скорее, поскольку хочет от нее детей, а ее «биологические часы тикают» (на момент свадьбы Меган Маркл было 36 лет).

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл состоят в браке с 2018 года. У супругов двое детей — 5-летний сын Арчи и 3-летняя дочь Лилибет. В 2020 году младший брат принца Уильяма вместе с женой отказался от королевских обязанностей, а также окончательно разорвал связь с Великобританией и сменил место жительство на США. Многие считают, что этим шагом он испортил отношения с семьей, а особенно с братом.

Ранее мы писали о том, что принц Гарри впервые отреагировал на слухи о разводе с Меган Маркл.