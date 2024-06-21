Принц Уильям для сохранения инкогнито в университете использовал кличку «вомбат»

Принц Уэльский Уильям использовал данную его матерью принцессой Дианой кличку «вомбат», учась в университете, пишет OK.

Принц Уильям поступил в Сент-Эндрюсский университет под именем Ульям Уэльс, поскольку было решено, что так он будет привлекать меньше внимания прессы во время учебы, хотя периодически фотографии с ним все равно попадали в СМИ.

Тогда, для еще большей скрытности, Ульям решил в некоторых случаях называться выдуманным именем Стив. Но и этого ему казалось не достаточно. Тогда он стал иногда использовать кличку «вомбат». Это прозвище придумала его мать принцесса Диана. В интервью в 2007 году юный принц признавался, что кличка «приклеилась» к нему, и «теперь я от нее не могу избавиться».

«Это началось, когда мне было два года <...> Когда мы ездили в Австралию с родителями, а вомба, знаете, это местное животное, и меня вот так прозвали. Не потому что я выгляжу, как вомбат. А может и выгляжу», - рассудил Уильям.

Ранее принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, проходящая сейчас курс химиотерапии, впервые за полгода вышла в свет, а также опубликовала в соцсети новое фото членов королевской семьи.