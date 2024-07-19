Принц Луи получил подарок за почти 1 млн рублей в честь принцессы Дианы

Принц Гарри приобрел первое издание книги А. А. Милна «Винни-Пух» для своего племянника принца Луи. Об этом пишет издание Mirror.

По данным источника, идея подарка пришла принцу Гарри благодаря его детским воспоминаниям о покойной матери и ее любви к коллекционированию первых изданий. Так, герцог Сассекский купил для племянника оригинальный экземпляр «Винни-Пуха» А. А. Милна 1926 года издания. за 8 тысяч фунтов стерлингов (примерно 914 тысяч рублей).

Изначально принц Гарри планировал купить «Сквозь зеркало» Льюиса Кэрролла, которая продавалась за 24 тысячи фунтов стерлингов (примерно 2,7 млн рублей), однако решил, что «Винни-Пух» больше подойдет для мальчика. Уточняется, что «Робинзон Крузо» был любимой книгой Уильяма, но Гарри любил все, что связано с А. А. Милном.

Журналисты также выяснили, что дорогостоящий подарок был преподнесен как крестильный 9 июля 2018 года, однако информация о нем появилась лишь сейчас.

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