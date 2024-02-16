Принц Гарри впервые рассказал о встрече с Карлом III после новости о раке

Принц Гарри впервые заговорил про встречу с больным раком Карлом III. Он поблагодарил семью за предоставленную возможность. Звездный наследник дал интервью Уиллу Риву из ABC News для программы «Доброе утро, Америка».

Мужчина признался, что сразу «прыгнул в самолет» и отправился к отцу, как только смог. Но он не стал делиться подробностями его диагноза и состояния. Зато он признался родственникам в чувствах.

«Послушайте, я люблю свою семью. То, что я смог сесть на самолет, поехать к нему и провести с ним хоть немного времени, — я благодарен за это», – сказал Гарри.

Напомним, что 5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что королю Великобритании Карлу III поставили диагноз – рак. Отмечается, что в связи с заболеванием монарх временно отложит свои публичные обязанности, однако продолжит работать над просмотром официальных документов и участием в государственных делах. 6 февраля принц Гарри прилетел к отцу, но, по информации журналистов, уделил королю всего лишь 30 минут.

У принца Гарри давно сложились напряженные отношения с Камиллой Паркер-Боулз, женой отца. В своих мемуарах принц неоднократно высказывал негативное мнение о мачехе, утверждая, что она разглашает информацию о жизни королевской семьи журналистам. Также принц Гарри признавался, что он и его брат, принц Уильям, «умоляли» отца не жениться на Камилле.

Ранее мы писали о том, что бывшая жена Бена Аффлека актриса Дженнифер Гарнер ведет переговоры о съемках в его фильме. Картина от Netflix выйдет под названием «Животные».