Бывшая жена Бена Аффлека хочет сняться в его фильме: что скажет Лопес

Бывшая жена Бена Аффлека актриса Дженнифер Гарнер ведет переговоры о съемках в его фильме. Картина от Netflix выйдет под названием «Животные». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Гарнер находится на стадии переговоров о своем участии в криминальном триллере, который будет режиссировать ее бывший супруг Бен Аффлек. Также в фильме сыграет Мэтт Деймон.

После окончательного утверждения состава актеров, съемки планируется начать уже в марте. Аффлек и Деймон также выступят в качестве продюсеров проекта.

Сюжет криминального триллера будет повествовать о кандидате в мэры и его жене, которым придется столкнуться с похищением своего сына и многочисленными врагами в попытке спасти его.

Напомним, что Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер поженились в 2005 году после года отношений. Спустя десять лет они приняли решение развестись. У пары трое детей: дочери Вайолет и Серафина, а также сын Сэмюэль. Сейчас он счастлив в браке с Дженнифер Лопес. У нее тоже есть дети от бывшего мужа Марка Энтони.

Впервые Бен Аффлек сделал предложение руки и сердца Дженнифер Лопес в 2002 году, но их свадьба, запланированная на 2003 год, так и не состоялась. В 2021 году бывшие партнеры возобновили свои отношения и повторно обручились в апреле 2022 года.

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