ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 10 декабря 2024, 11:38
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Принц Гарри возмущен тем, как Меган Маркл распоряжается его королевским наследством

Инсайдер рассказал, что принц Гарри возмущен расточительностью Меган Маркл.
Принц Гарри возмущен тем, как Меган Маркл распоряжается его королевским наследством

© Ivan Valencia/Associated Press/East News

Принц Гарри пребывает в ужасе из-за расточительности Меган Маркл. Об этом пишет издание Radar.

Несмотря на лишение королевского финансирования после отъезда из Великобритании, в октябре младший сын короля Карла III все-таки получил в наследство 16 млн долларов от покойной Елизаветы II. При этом воспользоваться деньгами ему так и не удалось — почти все потратила его жена Меган Маркл «на свои большие мечты».

По информации источника, герцог Сассекский пребывает в полном ужасе от расточительности супруги. По его мнению, она не оценивает трезво как свои возможности, так и то, как общественность отнесется к очередному ее проекту, поэтому бездумно вкладывает денежные средства в различные идеи. В то же время принц Гарри осознает, что пока ни один их проект не обернулся настоящим успехом. Отчасти именно по этой причине в настоящий момент брат принца Уильяма выбрал собственный путь развития и все чаще выходит в свет без жены.

«На бумаге ее идеи по брендингу соответствуют всем критериям, кроме самого важного — они никому не интересны. Речь идет не об ошибках в товарных знаках или сменном персонале, а о том, что Гарри начинает понимать, что единственное постоянное в их проблемах — это решения, принимаемые Меган. Загвоздка в том, что Меган не хочет отказываться от своих любимых проектов, и они стали для него лишь занозой», — поделился информатор.

Инсайдер подчеркнул, что Гарри поставил Меган жесткий ультиматум: ему надоели насмешки со стороны, и пришло время ей выбрать что-то, что станет по-настоящему успешным, и уже тогда вкладывать в это его капитал. В противном случае их брак «ждут серьезные перемены», добавил источник.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Гарри переживают кризис в браке из-за ситуации с принцем Гарри.