Принц Гарри возмущен тем, как Меган Маркл распоряжается его королевским наследством

Принц Гарри пребывает в ужасе из-за расточительности Меган Маркл. Об этом пишет издание Radar.

Несмотря на лишение королевского финансирования после отъезда из Великобритании, в октябре младший сын короля Карла III все-таки получил в наследство 16 млн долларов от покойной Елизаветы II. При этом воспользоваться деньгами ему так и не удалось — почти все потратила его жена Меган Маркл «на свои большие мечты».

По информации источника, герцог Сассекский пребывает в полном ужасе от расточительности супруги. По его мнению, она не оценивает трезво как свои возможности, так и то, как общественность отнесется к очередному ее проекту, поэтому бездумно вкладывает денежные средства в различные идеи. В то же время принц Гарри осознает, что пока ни один их проект не обернулся настоящим успехом. Отчасти именно по этой причине в настоящий момент брат принца Уильяма выбрал собственный путь развития и все чаще выходит в свет без жены.

«На бумаге ее идеи по брендингу соответствуют всем критериям, кроме самого важного — они никому не интересны. Речь идет не об ошибках в товарных знаках или сменном персонале, а о том, что Гарри начинает понимать, что единственное постоянное в их проблемах — это решения, принимаемые Меган. Загвоздка в том, что Меган не хочет отказываться от своих любимых проектов, и они стали для него лишь занозой», — поделился информатор.

Инсайдер подчеркнул, что Гарри поставил Меган жесткий ультиматум: ему надоели насмешки со стороны, и пришло время ей выбрать что-то, что станет по-настоящему успешным, и уже тогда вкладывать в это его капитал. В противном случае их брак «ждут серьезные перемены», добавил источник.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Гарри переживают кризис в браке из-за ситуации с принцем Гарри.