«Она его уничтожит»: принц Гарри лишится титулов и разрушит свою жизнь из-за Меган Маркл

Уже много лет вокруг принца Гарри и Меган Маркл не утихают скандалы, а в конце прошлого года общественность только и говорила про герцога и герцогиню Сассекских. Сначала появились слухи, что супруги находятся на грани развода, но затем их сменили разборки королевской семьи после выхода документального фильма Netflix. А недавно в Сети появились еще и фрагменты из мемуаров Гарри, в которых раскрылись многие неожиданные откровения.

Принц Гарри и Меган Маркл действительно являются одной из самых неоднозначных пар, которую все обсуждают. Некоторых восхищают их отношения, которые демонстрируют, что можно отказаться от всего ради любви. Но есть и те, которые считают, что американская актриса специально рассорила мужа со всеми членами семьи. Но что на самом деле происходит между супругами? Почему они продолжают «нападать» на монархов? И есть ли у них совместное будущее? На эти вопросы и не только способна ответить физиогномика – техника чтения информации по внешности человека. Физиогномист Елена Мифф исследовала портреты принца Гарри и Меган Маркл и рассказала о причинах их драматической судьбы.

По словам специалиста, американская актриса «уничтожит» принца, так как у нее довольно разрушительная натура. «Я сейчас, наверное, скажу что-то очень страшное, но думаю, когда-то мои слова подтвердятся. Она поможет ему завязать карьеру с Королевством. Эта женщина — разрушитель для него, она его уничтожит. По-моему, она уже много для этого сделала», — заверила физиогномист Мифф.

Елена отметила, что Меган имеет характерный для женщин-разрушительниц желоб – место между носом и верхней губой. Также у нее «глаза-редьки», указывающие на тип хищницы. Такие личности «уничтожают» своего партнера. Специалист уверена, Маркл лишит супруга всех титулов, испортит ему жизнь, но жить они все равно будут вместе долго и счастливо.

При этом исходя из физиогномики, принц Гарри является полной противоположностью жены. По лобной части можно сказать, что он однозначно однолюб. Также на это указывают и ярко выраженные височные впадины. «Вот он как раз такие мужчины любят своих женщин до безумия. За них точно можно выходить замуж. Он замечательный абсолютно», - заявила Мифф.

Совместное будущее «хищницы» и «однолюба» специалист видит, только не слишком успешное. По словам физиогномиста, Меган вряд ли вернется к актерской карьере, а Гарри точно никогда не будет править. «Вряд ли Гарри когда-нибудь станет править Великобританией. Если бы у него была другая жена, например, как у его старшего брата Уильяма, то вполне возможно. А так — Гарри не хватает выдержанности. Он очень коммуникабельный и несколько развязный. В его лице нет каких-либо отпечатков правителя. Гарри не похож на своих дедушку и бабушку. Тем не менее, благодаря его жене у него и последние титулы могут отобрать», - заключила Елена Мифф.

Ранее мы рассказывали, по каким причинам с самого начала не сложились отношения между Меган Маркл и королевской семьей.