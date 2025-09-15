Принц Гарри сказал, что не выносил сор из избы в книге и его совесть чиста

Принц Гарри в интервью во время поездки на Украину заявил, что не выносил сор из избы в своей книге и его совесть чиста. Речь идет об автобиографии, которая вышла в 2023 году и рассказывала в том числе об отношениях внутри королевской семьи.

«Не думаю, что я вынес сор из избы. Это было тяжелое послание, но я сделал его наилучшим образом. Моя совесть чиста», - сказал герцог Сассекский изданию The Guardian.

Он отметил: высказывания в автобиографии «противоречат общепринятому мнению», и мемуары были правками к уже опубликованным таблоидами статьям, которые высказывали свое неверное мнение.

Принц отказался считать, что это было сделано им из мести. Речь идет об ответственности, подчеркнул он. Также отпрыск королевской семьи вспомнил слова жены – Меган Маркл, которая говорила: «Просто придерживайся правды».

Принц не скрывает, что всегда любил Великобританию и продолжит это делать. Он опроверг информацию в СМИ о том, будто несчастен.

«Я очень доволен тем, кто я есть, и мне нравится моя жизнь», - сказал Гарри.

Ранее сообщалось, что он впервые за 19 месяцев приехал на разговор с отцом. Встреча длилась один час.