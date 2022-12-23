«Принц Гарри сделал это и с ней»: Кейт Миддлтон жаждет мести

Недавно стриминговый сервис Netflix выпустил документальный сериал о жизни принца Гарри и Меган Маркл при дворе. Проект породил множество скандалов, так как в нем раскрылись секреты не только Сассеских, но и всей королевской семьи. Больше всего досталось принцу Уильяму и Кейт Миддлтон, которых так сильно любят в Великобритании. Но несмотря на это, они сохраняли самообладание и демонстрировали единство. Однако обид много, и их уже тяжело скрывать.

На днях принц с принцессой демонстративно отказались от приглашения короля Карла III на ежегодный торжественный предрождественский ланч во дворце. Этот поступок породил много слухов о том, что в королевской семье все-таки наступил разлад. Инсайдеры сообщили, что Уильям сильно огорчен поведением отца, ведь тот спускает с рук все выходки младшего сына. Монарх даже пригласил Гарри с супругой на Рождество.

Атмосфера с каждым днем все больше накаляется, и все ждут, затаив дыхание, когда же принц Уильям и Кейт Миддлтон сделают ответный ход. И по всей видимости супруги уже находятся на грани. Особенно это заметно по принцессе, которая особенно остро ощущает предательство родственников. Источник, близкий к королевской семье, поделился, что Миддлтон все сложнее скрывать разочарование в Гарри и обиду на него, ведь они были с ним очень близки.

«Кейт чувствует себя обиженной и преданной из-за того, что Гарри сделал это и с ней, тем более что раньше они были весьма близки», - рассказал осведомленный источник издания Us Weekly.

Однако, несмотря на то, что супруга явно тяжело переживает скандал, принц Уильям не намерен публично высказываться о конфликте с братом. Мстить он не собирается. Он считает, что лучше сохранять достоинство и продолжать работу, чем опускаться до уровня Гарри и Меган Маркл.

Ранее стали известны интимные подробности из жизни принца Гарри. Он рассказал, что его первый секс случился с возрастной актрисой.