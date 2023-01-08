14:03, 08 января 2023
1 мин.
Принц Гарри признал причастность другой женщины в рождении их первенца с Меган Маркл
Автобиографическая книга «Запасной» (Spare) раскрыла историю становления родителями принца Гарри и Меган Маркл. Дело в том, что в рождении первенца герцог Сассекский отдает благодарности другой женщине.
Принц Гарри хранил воспоминание о своей матери, принцессы Дианы, в виде синей коробочки с волосами. Это стояло на прикроватной тумбочке, считаясь оберегом.
Делая тест на беременность, Маркл положила его на тумбочку, рядом со спящим мужем. Когда Гарри открыл глаза, он увидел положительный результат, а рядом тот самый оберег. Принц посчитал это хорошим знаком и сказал "спасибо" принцессе Диане.
Ранее мы писали, что принц Гарри мстит королевской семье за мать.
Источник фото:freepik
Источник:Экспресс газета
Автор:Галина СьюТеги: