Принц Гарри признал причастность другой женщины в рождении их первенца с Меган Маркл

Автобиографическая книга «Запасной» (Spare) раскрыла историю становления родителями принца Гарри и Меган Маркл. Дело в том, что в рождении первенца герцог Сассекский отдает благодарности другой женщине.

Принц Гарри хранил воспоминание о своей матери, принцессы Дианы, в виде синей коробочки с волосами. Это стояло на прикроватной тумбочке, считаясь оберегом.

Делая тест на беременность, Маркл положила его на тумбочку, рядом со спящим мужем. Когда Гарри открыл глаза, он увидел положительный результат, а рядом тот самый оберег. Принц посчитал это хорошим знаком и сказал "спасибо" принцессе Диане.

Ранее мы писали, что принц Гарри мстит королевской семье за мать.