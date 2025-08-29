Принц Гарри прилетит на родину ради годовщины смерти Елизаветы II без Маркл

Принц Гарри подтвердил, что прилетит на родину, чтобы посетить церемонию вручения премии WellChild Awards, которая состоится 8 сентября, в день третьей годовщины смерти королевы Елизаветы II. Мужчина будет без жены Меган Маркл. Об этом пишет RadarOnline.

В своем заявлении на сайте благотворительной организации герцог Сассекский подчеркнул важность этого события для себя.

«Для меня всегда большая честь присутствовать на церемонии вручения премии WellChild Awards и встречаться с невероятными детьми, семьями и специалистами, которые вдохновляют нас всех своей силой и духом», – сказал он.

40-летний принц отметил, что премия уже 20 лет чествует мужество детей и их близких.

«Их истории напоминают нам о силе сострадания, связи и общности», – подчеркнул Гарри.

Принц является покровителем WellChild с 2007 года, и это одна из немногих его официальных ролей, которую он сохранил после переезда в Калифорнию в 2020 году.

Неизвестно, встретится ли герцог во время визита со своим отцом, королем Карлом III. Журналисты сообщают, что в последний раз они общались в феврале 2024 года.

