Меган Маркл впервые рассказала, как начался ее роман с принцем Гарри

Меган Маркл в новом сезоне своего кулинарного шоу «С любовью, Меган» раскрыла подробности отношений с принцем Гарри. Она заверила, что именно он первым сказал «я люблю тебя» во время их третьего свидания.

По словам герцогини Сессекской, после этого они отправились в поход и провели в палатке пять дней. Меган заверила, что этого времени ей и Гарри хватило для того, чтобы по-настоящему узнать друг друга.

Бывшая американская актриса также вспомнила о том, как холодно ее встретили в британской королевской семье. Меган пожаловалась, что ее заставляли носить одежду нейтральных цветов.

Кроме того, в одном из выпусков шоу появилась шеф-повар Клэр Смит, которая готовила на свадебном приеме у Меган и Гарри в Виндзоре в 2018 году. Как оказалось, на королевском торжестве гостям подавали тушеную баранину и жареную курицу для «поздних ночных закусок», при этом Меган с гордостью отметила, что составляла меню самостоятельно, сообщает mk.ru.

Ранее сообщалось, что принц Гарри готовится к суду против веб-сайта, который продолжает распространять откровенные фотографии его супруги Меган Маркл.