«Никаких теплых моментов, только холод»: братья Уильям и Гарри планируют посетить свадьбу кузена Питера

Принцы Уильям и Гарри планируют присутствовать на свадьбе кузена Питера Филлипса и его невесты Харриет Сперлинг. Однако на торжестве враждующие братья планируют держаться друг от друга на расстоянии. Об это пишет RadarOnline.

Как сообщил изданию высокопоставленный источник, команда Уильяма настаивает на том, что старший сын короля должен занять видное место на церемонии, чтобы подчеркнуть его статус будущего монарха Великобритании.

«Это значит, что место Гарри должно быть заметно ниже его собственного. Они даже не пытаются скрыть иерархию», — поделился инсайдер.

Гарри, в свою очередь, тоже выдвинул условия его участия в свадебной церемонии. Опальный сын Карла III хочет, чтобы во время пребывания в Великобритании у него была собственная охрана.

Он также планирует приехать отдельно от Уильяма и не желает появляться на свадебных фотографиях вместе с братом.

«Он не хочет участвовать в каком-то фальшивом пиар-воссоединении. Ему неинтересно притворяться, что все в порядке, когда это не так», — рассказал близкий к Гарри источник.

Один из членов королевской семьи добавил, что братья «будут в одной комнате, но не в одном кадре».

«Никаких речей, никаких тостов, никаких теплых моментов. Только холод», — отметил инсайдер.

47-летний Питер Филлипс — сын младшей сестры короля Карла III, принцессы Анны. Это его второй брак. Молодожены пока не объявили ни дату, ни место свадьбы.

