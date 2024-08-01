Принц Гарри перебил ведущую во время интервью и поймал на себе злой взгляд Маркл

Принц Гарри перебил ведущую, говоря о детях, и столкнулся со злым взглядом жены Меган Маркл. Герцоги Сассекские дали новое интервью Джейн Поли для «CBS Sunday Morning». Об этом пишет Page Six.

Пара обсудила свою инициативу, которая стартует на следующей неделе. Она посвящена детям и социальным сетям. Меган с улыбкой на лице рассказывала о планах и затронула своих детей. Так, она назвала пятилетнего Арчи и трехлетнюю Лилибет «потрясающими».

«Все, что вы хотите сделать как родители, — это защитить их. И поскольку мы видим, что происходит в онлайн-пространстве, мы знаем, что там предстоит много работы. Мы просто счастливы быть частью перемен к лучшему», - поделилась Маркл.

А Гарри подчеркнул, что родители в условиях кризиса должны помогать и давать советы наследникам.

«Мы дошли до стадии, когда почти каждый родитель должен быть первым спасателем. И даже лучшие спасатели в мире не смогли бы распознать признаки мыслей об уходе из жизни», – добавил Гарри.

Принц в какой-то момент перебил ведущую и в полной мере высказал свое мнение.

«Судя по лицу Меган, она не особо рада быть в роли второго оратора - похоже, дома сына короля ждет серьезный разговор», – говорится в Telegram-канале The Crown.

Ранее мы писали о том, что король Карл III начал игнорировать звонки принца Гарри.