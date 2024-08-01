«Общение ухудшилось»: король Карл III начал игнорировать звонки принца Гарри

Король Великобритании Карл III начал игнорировать звонки принца Гарри. Об этом изданию Daily Mail рассказали друзья последнего.

Как признались источники, близкие к Гарри, недопонимание между членами королевской семьи вновь растет. Так, Карл III не только не берет трубку, но и игнорирует письма наследника.

«Общение ухудшилось на фоне растущей напряженности из-за опасений герцога за свою безопасность во время пребывания в Великобритании», — поделились инсайдеры.

Последний раз Гарри и Карл III виделись в феврале текущего года после новостей о том, что у монарха диагностировали рак. По словам друзей, принц постоянно звонит отцу, чтобы узнать о его состоянии здоровья, однако тот не поднимает трубку.

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