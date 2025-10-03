Принц Гарри обвинил своего адвоката в том, что Уильяма втянули в судебную тяжбу против британских СМИ

Британские СМИ подозревают принца Гарри в том, что он винит своего адвоката в привлечении его брата Уильяма в судебные тяжбы против Daily Mail.

Ранее герцог Сассекский подал в Верховный суд против издания из-за материала, в котором утверждалось, что пиар-служба принца пыталась сохранить в тайне его разногласия с правительством из-за работы его службы безопасности.

Как сообщили в самом Daily Mail, Гарри, который пытается помириться с семьей, похоже, не подозревал, что его адвокат Дэвид Шерборн привлечет к делу его старшего брата. Вчера он дал понять, что «не несет ответственности» за аргументы, приведенные на слушаниях, в которых участвовали принц и принцесса Уэльские.

После предварительного слушания в Высшем суде в преддверии разбирательства разгорелся скандал. Герцог и еще несколько человек утверждают, что британское издание якобы взламывало телефоны, прослушивало разговоры и устанавливало жучки в автомобилях приближенных самого Гарри. Mail, в свою очередь, категорически отрицают эти обвинения.

