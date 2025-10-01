Не может сделать Меган счастливой: принц Гарри встал перед выбором из-за примирения с семьей

Принц Гарри мечтает воссоединиться с королевской семьей в Лондоне, однако осознает, что это не сделает счастливой его жену, бывшую американскую актрису Меган Маркл.

Как сообщил источник RadarOnline, герцог Сассекский застрял «между двумя мирами», так как Меган продолжает дистанцироваться от его родственников и не намерена возобновлять общение с королем Карлом III.

«Королевская семья ценит попытки Гарри наладить отношения, и Карл, в частности, рад видеть эти усилия. Тем не менее, Гарри ведет переговоры самостоятельно, в то время как Меган держит дистанцию. Он признался друзьям, что это кажется невозможным — он не может удовлетворить Меган, одновременно убеждая свою семью в том, что она действительно хочет примирения», — сказал собеседник издания.

Он также заверил, что Гарри жалеет о своих словах в скандальном интервью Опре Уинфри. Кроме того, он винит себя и за мемуары. При этом Меган отказывается идти на компромиссы ради мужа. Гкрцогиня Сассекская продолжает утверждать, что они с Гарри стали жертвами жестокого обращения во дворце.

«Король хочет быть уверенным в том, что они оба преданы своему делу, а не только Гарри», — заключил источник.

Напомним, отношения отца и сына испортились после отъезда Гарри в США и выхода в свет скандальных мемуаров с критикой королевской семьи.

Ранее сообщалось, что принц Гарри разочарован жизнью с Меган Маркл в США и отчаянно скучает по Лондону. В Америке Гарри чувствует себя не так уверенно. У него практически нет работы, и королевский наследник вынужден коротать время за серфингом. Меган же реже допускает мужа к бизнес-процессам и предпочитает принимать решения самостоятельно.