Принц Гарри наведался на коронацию Карла III: подробности
Бросили у прохода: принц Гарри унижен на коронации Карла III.
Принц Гарри посетил коронацию Карла III, несмотря на разногласия и недомолвки в королевской семье. При этом Меган Маркл осталась с детьми дома.
Готовиться к мероприятию основательно Гарри не стал — на нем был просто костюм с белой рубашкой и неприметным галстуком. Однако украсил он его медалями и орденами.
Сын принцессы Дианы сидел в третьем ряду у прохода вместо привычного первого. Принимать участие в церемонии ему тоже было запрещено.
Герцог и герцогиня Уэльские шли по залу коронации в составе торжественной процессии. Уильям, его жена и дети следовали за Карлом.
Отмечается, что принцу Гарри также запрещено выходить на балкон Букингемского дворца во время торжественных мероприятий. Он планирует улететь к Меган в Калифорнию по окончании церемонии.
Ранее мы писали, что принца Гарри могут депортировать из США за употребление наркотиков.