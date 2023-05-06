Принц Гарри наведался на коронацию Карла III: подробности

Принц Гарри посетил коронацию Карла III, несмотря на разногласия и недомолвки в королевской семье. При этом Меган Маркл осталась с детьми дома.

Готовиться к мероприятию основательно Гарри не стал — на нем был просто костюм с белой рубашкой и неприметным галстуком. Однако украсил он его медалями и орденами.

Сын принцессы Дианы сидел в третьем ряду у прохода вместо привычного первого. Принимать участие в церемонии ему тоже было запрещено.

Герцог и герцогиня Уэльские шли по залу коронации в составе торжественной процессии. Уильям, его жена и дети следовали за Карлом.

Отмечается, что принцу Гарри также запрещено выходить на балкон Букингемского дворца во время торжественных мероприятий. Он планирует улететь к Меган в Калифорнию по окончании церемонии.

Ранее мы писали, что принца Гарри могут депортировать из США за употребление наркотиков.