Принца Гарри могут депортировать из США за употребление наркотиков

Очередной скандал разразился вокруг герцога Сассекского. Вновь из-за его мемуаров. В них опальный принц неосторожно упомянул, что в 17 лет попробовал кокаин, на вечеринке в доме актрисы Кортни Кокс в Лос-Анджелесе употреблял галлюциногенные грибы, а после первого свидания с Меган Маркл на радостях курил марихуану.

Активисты Аналитического консервативного центра уже потребовали обнародовать заявление герцога на получение американской визы в 2020 году.

Дело в том, что по американскому законодательству подающий на въезд в Калифорнию обязан признать факт употребления наркотических средств. А также сдать анализ на присутствие или отсутствие запрещенных препаратов в организме до пересечения границы штата.

Если, как предполагают активисты, ничего этого сделано не было, принц Гарри должен быть депортирован из США.

Официальный Вашингтон пока отказывается раскрывать подробности документа, ссылаясь на его конфиденциальность.