Проживающий в США принц Гарри может лишиться королевского титула вслед за своим дядей Эндрю Маунтбеттен-Виндзором.

Как пишет Page Six, такая перспектива появилась после повторного внесения законопроекта «Об изъятии титулов» британским политиком Рэйчел Маскелл.

Если документ будет принят, Карл III и его наследник принц Уильям получат право лишать наследственных титулов по своему усмотрению.

«Я не удивлюсь, если Гарри станет следующим, и я не удивлюсь, если Уильям это сделает… Он не мстительный человек, но чувствует себя очень подавленным», — рассказал королевский эксперт Хьюго Викерс.

Он также не исключил, что напряженные отношения между братьями могут привести к тому, что Гарри станет нежелательным гостем на коронации Уильяма.

Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III уже составил план своих будущих похорон. Он хочет видеть на церемонии сына Гарри, с которым у них затяжной конфликт. При этом на церемонию не будут приглашены Эндрю и его бывшая жена Сара Фергюсон.