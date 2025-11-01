Король Карл III хочет, чтобы принц Гарри присутствовал на его похоронах

Король Великобритании Карл III уже составил план своих будущих похорон. Он хочет видеть на церемонии своего сына Гарри, с которым у них затяжной конфликт. Об этом сообщает издание RadarOnline со ссылкой на свои источники.

По их информации, монарх лично занимался подготовкой церемонии, не советуясь по этому поводу со своим старшим сыном и наследником, принцем Уильямом.

Сообщается, что король настоял на том, чтобы на похоронах присутствовал его младший сын, принц Гарри. Именно ухудшение здоровья мужчины стало причиной их недавней встречи в сентябре, которая стала первой за полтора года. Напомним, что король проходит лечение от рака.

Помимо Гарри, Карл III хочет видеть на церемонии и королеву Камиллу. Ожидается, что похороны будут масштабными, сравнимыми с прощанием с королевой Елизаветой II. В списке приглашенных будут сотни иностранных монархов, политиков, религиозных лидеров и друзей короля.

При этом, по данным издания, на церемонию не будут приглашены принц Эндрю и его бывшая жена Сара Фергюсон.

Ранее мы писали о том, что дочери принца Эндрю покинули Великобританию, пока их отца лишают титула, наград и выселяют из дома.