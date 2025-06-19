Принц Гарри использует детей в попытке помириться с отцом Карлом III

Принц Гарри пошел на крайние меры, чтобы помириться с отцом Карлом III. Мужчина пытается обратить на себя внимание с помощью детей, фото которых публикует в соцсетях. Об этом сообщает Daily Mail.

После громкого выхода из королевской семьи в 2020 году отношения Гарри с родственниками продолжают оставаться напряженными. Несмотря на многочисленные попытки герцога Сассекского восстановить связь, король Карл III и принц Уильям упорно избегают общения с ним.

По данным инсайдеров, Гарри предпринимает последнюю попытку достучаться до отца через фотографии детей.

«У Гарри разбито сердце. Его отец отказывается видеться с ним или с внуками — даже по видеосвязи. Это крайняя мера. Он отчаянно надеется, что король увидит фотографию Арчи или Лилибет и поймет, чего ему не хватает», — поделился анонимный источник.

Ранее супруги тщательно скрывали лица детей от публики, следуя принципам Гарри, который хотел оградить их от давления, знакомого ему с детства. Однако сейчас Меган Маркл активно делится семейными фото в своем блоге — эксперты считают это осознанным шагом для привлечения внимания королевской семьи.

За последние годы Гарри безуспешно пытался восстановить связь с отцом. Он писал ему письма, организовывал тайные звонки, публично заявлял о желании помириться.

Но все усилия остаются без ответа. Король Карл продолжает игнорировать младшего сына.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл обвиняют в подделке фото детей из поездки в Диснейленд.