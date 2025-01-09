«Примите свое тело»: изменившаяся Нелли Фуртадо показала фигуру в купальнике
© MICHAEL TRAN/AFP/East News
Певица Нелли Фуртадо опубликовала фото в оранжевом купальнике и рассказала о принятии себя. 46-летняя звезда сильно изменилась, набрав вес, но не грустит по этому поводу. Она поделилась мыслями об изменениях во внешности и призвала любить себя.
Исполнительница обрела известность много лет назад, когда сотрудничала с рэперами и снималась в клипах, где было много танцевальных движений. Нелли была стройной и хрупкой, но через некоторое время поправилась и перешла в категорию плюс-сайз. Звезда не стала худеть и публикует в соцсетях «честные» фото фигуры.
На днях певица показала, как выглядит в оранжевом бикини. Она сняла себя в зеркало и предстала без макияжа, не редактируя снимок.
«Примите свое тело в наступившем году. Любите себя всем сердцем. Я по-новому осознала эстетическое давление своей работы, но в то же время испытала новый уровень любви к себе и подлинную уверенность. У меня есть автозагар и сосудистые звездочки. Они напоминают мне о моей маме, тетях и жизни в целом. Я думаю, что именно поэтому до сих пор не рассталась с ними», — написала Фуртадо.
Знаменитость рассказывала, что не прибегала к помощи пластических хирургов и не пользовалась препаратами для похудения. Единственное, что меняла в себе звезда – устанавливала виниры в прошлом году.
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