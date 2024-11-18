Прикрылась только фольгой: Николь Кидман снялась в эффектных образах для обложки журнала

Актриса Николь Кидман стала лицом британской версии журнала GQ. 57-летняя артистка снялась в провокационных образах для нового выпуска издания. Кадры со знаменитостью опубликованы в официальном аккаунте журнала в соцсети.

На обложке Николь Кидман в черных рваных колготках и туфлях на каблуках, прикрывшись золотой фольгой. Актрисе сделали естественный макияж и уложили волосы, зачесав их назад. На другом фото артистка предстала в светлой майке, подвязанной сбоку, показав пресс. Также она надела синюю юбку и ботильоны со шнурками на каблуках. На всех опубликованных снимках знаменитость продемонстрировала стройную фигуру. Автором съемки выступил фотограф Феликс Купер.

Недавно актриса также выбрала откровенный образ для выхода в свет. 23 октября Николь Кидман появилась на премьере второго сезона сериала «Спецназ: Львица» в Лос-Анджелесе в платье, состоящем из белого топа с открытой спиной и ярко-желтой юбки-миди. Тогда наряд артистки назвали «Худшим, которое когда-либо видели на знаменитости».

Ранее мы писали о том, что Николь Кидман появилась на Венецианском кинофестивале в платье с глубоким вырезом за 300 тыс. рублей.