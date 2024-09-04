57-летняя Николь Кидман появилась в Венеции в черном платье за 300 тысяч рублей

57-летняя актриса Николь Кидман появилась на кинофестивале в Венеции в платье длины миди. Его стоимость оценивается в 303 тысячи рублей. Об этом сообщает Леди Mail.ru.

Для выхода в свет звезда выбрала наряд без ярких акцентов. Оно было черное с пышной юбкой и глубоким вырезом. Волосы Николь собрала в высокий хвост, а из украшений надела сережки, часы и солнцезащитные очки.

В этом году в Венецию на киносмотр съехались многие иностранные знаменитости. Внимание журналистов привлекли Тим Бертон с Моникой Беллуччи, Анджелина Джоли, сменившая цвет волос и поразившая поклонников худобой, Брэд Питт с возлюбленной, Леди Гага с кольцом с огромным бриллиантом и многие другие.

Также отечественные СМИ обратили внимание, что на фестиваль приехала актриса Чулпан Хаматова. Она появилась на красной дорожке в платье от латвийских дизайнеров. Правда, в Сети наряд не оценили.

Ранее певица Леди Гага вновь спровоцировала слухи о беременности от жениха Майкла Полански из-за одной детали в ее образе для Венецианского кинофестиваля.