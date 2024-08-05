ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 августа 2024, 18:41
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Прикован к дому и тяжело передвигается: режиссер «Твин Пикса» Дэвид Линч смертельно болен

Режиссер Дэвид Линч сообщил о развитии энфиземы легких из-за долгого курения.
Прикован к дому и тяжело передвигается: режиссер «Твин Пикса» Дэвид Линч смертельно болен

© Starface.ru

Американский режиссер Дэвид Линч, известный по сериалу «Твин Пикс», сообщил о смертельном недуге. Врачи обнаружили у него энфизему легких, которая развилась вследствие курения длительное время.

О болезни режиссер сообщил в интервью Sight and Sound.

«У меня эмфизема от долгого курения, и поэтому я прикован к дому, нравится мне это или нет», - поделился режиссер.

78-летнему Линчу нельзя болеть – даже простуда для него опасна. Режиссер не может много ходить и способен осилить лишь «небольшое расстояние, прежде чем у него кончится кислород».

Режиссер хотел бы продолжить деятельность, но в случае возобновления работы не будет выходить из дома – он сможет трудиться удаленно, чтобы не заразиться коронавирусом.

Энфизема легких относится к хроническим заболеваниям. Оно характеризуется одышкой, кашлем и затруднением дыхания.

В декабре 2023 года сообщалось, что Линч разводится с четвертой женой. Их брак существовал 14 лет.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Sight and Sound
Автор:Лилия Караева
Теги:
режиссер
болезнь
курение