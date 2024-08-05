Прикован к дому и тяжело передвигается: режиссер «Твин Пикса» Дэвид Линч смертельно болен
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Американский режиссер Дэвид Линч, известный по сериалу «Твин Пикс», сообщил о смертельном недуге. Врачи обнаружили у него энфизему легких, которая развилась вследствие курения длительное время.
О болезни режиссер сообщил в интервью Sight and Sound.
«У меня эмфизема от долгого курения, и поэтому я прикован к дому, нравится мне это или нет», - поделился режиссер.
78-летнему Линчу нельзя болеть – даже простуда для него опасна. Режиссер не может много ходить и способен осилить лишь «небольшое расстояние, прежде чем у него кончится кислород».
Режиссер хотел бы продолжить деятельность, но в случае возобновления работы не будет выходить из дома – он сможет трудиться удаленно, чтобы не заразиться коронавирусом.
Энфизема легких относится к хроническим заболеваниям. Оно характеризуется одышкой, кашлем и затруднением дыхания.
В декабре 2023 года сообщалось, что Линч разводится с четвертой женой. Их брак существовал 14 лет.