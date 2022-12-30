Приходили без предупреждения: гости Белого дома несколько раз застали Меланью Трамп неодетой

Жена бывшего президента США Меланья Трамп несколько раз встречала советников мужа в халате. Об этом в показаниях сообщила ее бывшая главная помощница Стефани Гришэм.

Согласно расшифровке ее слов, жена Дональда Трампа во время его президентства «ненавидела, когда люди приходили в резиденцию». Непредвиденные посетители могли застать ее в домашней одежде и в халате.

Гришам утверждает, что Трамп хотела уединения в Белом доме, а вместо этого там происходили постоянные встречи с разными людьми.

«И она была очень расстроена, потому что никто не предупредил ее», - рассказала бывшая помощница.

Кто видел Меланью в таком виде, она не уточнила.

Ранее жена бывшего президента США Барака Обамы Мишель сообщила, что терпеть не могла мужа на протяжении 10 лет.