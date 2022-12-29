Барак Обама в течение 10 лет не удовлетворял жену

Жена экс-президента США Барака Обамы Мишель сделала признание о ее браке. По словам бывшей первой леди, она 10 лет «не могла выносить» супруга.

Этот период выпал на время, когда две дочери были маленькими. В тот момент Барак Обама продвигал карьеру.

«Я бы взяла 10 плохих лет за 30», - говорит об этом Мишель Обама.

Она отметила, что найти баланс между воспитанием детей и собственной занятостью очень сложно. Жена политика обратила внимание, что дети имеют собственные требования, «они не разговаривают» и «все время плачут», но винить их невозможно.

«Поэтому вы обращаете этот гнев друг на друга», - заключила Обама.

При этом она отметила, что несмотря на недовольства, уважала мужа.

Ранее Мишель Обама показала выросших красавицами дочек.