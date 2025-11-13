Придерживается определенного правила: 88-летний Морган Фриман раскрыл секрет долголетия

Голливудский актер Морган Фриман раскрыл секрет долголетия в интервью AARP"s Movies for Grownups. Он узнал его от другого долгожителя, возраст которого на тот момент составлял 95 лет.

Сейчас Фриману 88 лет. Однажды он узнал от приятеля Клинта Иствуда одно правило, помогающее чувствовать себя моложе. Звезда вестернов тоже придерживался его.

«Клинт Иствуд сказал: „Не позволяй старику войти в твою жизнь — продолжай двигаться“. В этом весь секрет», — заявил Морган.

Актер, судя по всему, действует именно по этому принципу. Он продолжает активно работать и сниматься в кино. Так, уже скоро состоится премьера новой части фильма «Иллюзия обмана», в котором он сыграл бывшего фокусника Таддеуса Брэдли.

