Отказался от вредной привычки: звезда фильма «Гладиатор» Рассел Кроу рассказал, как сбросил почти 26 кг за год

Американский актер Рассел Кроу побывал на подкасте Joe Rogan Experience. Он рассказал, как сбросил за минувший год почти 26 килограммов.

Голливудская звезда снялся в исторической драме от режиссера Джеймса Вандербильта, в которой сыграл нацистского политика Германа Геринга. В кадре он весил 126 килограммов.

Ситуация изменилось, как считает Рассел, когда он избавился от вредной привычки — частого потребления алкоголя. Теперь, по словам актера, он предпочтет отказаться от спиртного, если перед ним встанет выбор.

«Если я решаю выпить бокал вина за ужином, то это должно быть действительно хорошее вино. Сейчас я стараюсь не пить просто так. Не пить ради самого процесса», — признался Кроу.

