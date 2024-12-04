Причиной решения она поделилась в Сети: Бритни Спирс покинула США

Певица Бритни Спирс спешно покинула Соединенные Штаты. Она отпраздновала день рождения на родине и улетела в Мексику, где планирует скрываться от назойливых папарацци.

Спирс объяснила свое решение на странице в социальной Сети. Звезда уточнила, что не просто уехала в другую страну, а переехала туда на время. Все дело в журналистах, которые преследуют Бритни.

Кроме того, певице не нравится, как она выглядит на снимках таблоидов. Работники прессы, по мнению исполнительницы, делают ее похожей на Майкла Джексона.

«Это реально ранит мои чувства. Они делают мое лицо похожим на что-то ужасное, будто я надела маску Джейсона. Оно даже не похоже на меня. Да, я не идеальна, но некоторые из них чрезвычайно подлы и жестоки. Из-за папарацци я переехала», — пожаловалась звезда.

Ранее Спирс в день своего рождения заявила, что ей исполнилось пять лет. На следующий день она собиралась пойти в детский сад.