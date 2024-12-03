Бритни Спирс заявила, что ей исполнилось 5 лет, и она идет в детский сад

Певица Бритни Спирс в день своего рождения заявила, что ей исполнилось пять лет, и завтра она пойдет в детский сад. 43-летняя звезда опубликовала в соцсетях видео, на котором рассказала об отъезде в Мексику. Ее цитирует портал TMZ.

Свой особенный день исполнительница планировала провести в Мексике. Что именно она там делает неизвестно. В честь праздника певица вышла на связь с фанатами в личном микроблоге, но сделала ряд странных заявлений.

Взрослая женщина сказала, что ей исполнилось пять лет, а завтра она пойдет в детский сад. Также она заявила, что собирается остаться в Мексике, так как устала от преследований папарацци.

Напомним, что знаменитость была возмущена снимками, которые сделали уличные фотографы. Они запечатлели Бритни, которая шла к самолету в аэропорту Лос-Анджелеса. На звезде был длинный белый плащ, черная шляпа и солнцезащитные очки. На кадрах было видно, как женщина подносила к губам зажигалку для гриля.

Звезда гневно высказалась по этому поводу и заявила, что зажигалку ей дали «подержать» друзья. Действия певицы стали пугать поклонников, которые беспокоятся за ее душевное состояние.

Ранее мы писали о том, что певица Бритни Спирс официально развелась с Сэмом Асгари в день своего рождения.