Певица Бритни Спирс лишилась своего адвоката

Адвокат Бритни Спирс Мэтью Розенгарт объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает HELLO!

Адвокат певицы Мэтью Розенгарт решил закончить юридическую карьеру. Напомним, мужчина в 2021 году помог Спирс прекратить опеку ее отца. Он также был консультантом знаменитости — например, посодействовал заключению договора между издательским домом Simon & Schuster и певицей для выпуска ее мемуаров.

Кроме того, Розенгарт помогал Спирс в составлении и заключении брачного договора с бывшим мужем певицы, Сэмом Асгари.

«Для меня было честью выступать в качестве адвоката Бритни в судебном процессе. Как она и хотела, ее свобода теперь включает в себя то, что ей больше не нужно будет посещать суды или быть вовлеченной в судебные разбирательства по этому делу», — рассказал он.

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