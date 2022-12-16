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ИХ ШОУБИЗ
16:55, 16 декабря 2022
1 мин.

Президент Южного Судана помочился под гимн на открытии автодороги

Президент Южного Судана помочился под гимн на открытии автодороги

Фото: Freepik.com

Видео с президентом страны разошлось в Сети после конфуза на официальном мероприятии. Часть серых брюк главы государства начала темнеть, как только заиграл гимн.

Конфуз произошел с президентом Южного Судана Сальваторе Кииром. Руководитель государства появился на открытии новой дороги в светло-сером костюме.

Как только духовой оркестр начал исполнять гимн, штанина президента стала темной. Потом и сам 71-летний Киир обнаружил под собой лужу.

Произошедшее заметили окружающие, в том числе охранники президента.

Ранее в неудобной ситуации оказался президент США Джозеф Байден. Американский лидер вцепился в руку коллеги из Франции Эммануэля Макрона и забыл ее отпустить.

Источник фото:Freepik.com
Источник:Lenta.ru
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