16:55, 16 декабря 2022
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Президент Южного Судана помочился под гимн на открытии автодороги
Фото: Freepik.com
Видео с президентом страны разошлось в Сети после конфуза на официальном мероприятии. Часть серых брюк главы государства начала темнеть, как только заиграл гимн.
Конфуз произошел с президентом Южного Судана Сальваторе Кииром. Руководитель государства появился на открытии новой дороги в светло-сером костюме.
Как только духовой оркестр начал исполнять гимн, штанина президента стала темной. Потом и сам 71-летний Киир обнаружил под собой лужу.
Произошедшее заметили окружающие, в том числе охранники президента.
Ранее в неудобной ситуации оказался президент США Джозеф Байден. Американский лидер вцепился в руку коллеги из Франции Эммануэля Макрона и забыл ее отпустить.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Lenta.ru
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: