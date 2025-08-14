Президент США Дональд Трамп наградил премией Кеннеди Сильвестра Сталлоне и Kiss

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп огласил список получателей престижной премии Kennedy Center Honors. Среди них оказался знаменитый актер боевиков, режиссер и сценарист Сильвестр Сталлоне. Об этом пишет KinoNews.

Среди других лауреатов 48-й ежегодной премии оказались звезда кантри-музыки Джордж Стрейт, исполнительница хита «I Will Survive» Глория Гейнор и легендарная рок-группа Kiss.

Премия Центра Кеннеди вручается за выдающийся вклад в развитие американской культуры. При этом сам глава Белого дома на протяжении многих лет не принимал участия в подобных мероприятиях, связанных с вручением наград.

После возвращения к управлению страной Трамп произвел изменения в руководстве Центра и существенно уменьшил объем его финансирования.

