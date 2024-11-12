Презентовала фильм: Анджелина Джоли вышла в свет в бархатном платье и с новой прической в Нью-Йорке

Актриса Анджелина Джоли продолжает представлять свой новый фильм «Мария». 49-летняя артистка появилась на мероприятии в Нью-Йорке в стильном образе и с новой прической. Об этом пишет Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

Анджелина Джоли презентовала фильм «Мария» о жизни оперной певицы Марии Каллас, в котором исполнила главную роль, в Нью-Йорке. Актрису засняли у здания в Гильдии режиссеров Америки в черном бархатном платье и бежевом тренче с поясом на талии. Наряд подчеркнул стройную фигуру знаменитости. Артистка дополнила образ классическими черными лодочки на шпильках и не стала надевать украшения. Лишь на безымянном пальце ее правой руки заметили золотое кольцо.

Актриса сделала легкий макияж и распустила волосы. При этом многие обратили внимание на то, что Анджелина Джоли не только сменила кудри на прямые волосы, но и перекрасилась из темного цвета в блонд. Знаменитость некоторое время пообщалась с поклонниками, раздала автографы и удалилась.

Напомним, «Мария» — художественный фильм режиссера Пабло Ларраина («Спенсер: Тайна принцессы Дианы», «Джеки») совместного производства Германии, США, ОАЭ и Италии об оперной певице Марии Каллас. В качестве сценариста картины выступил Стивен Найт («Спенсер», «Острые козырьки»). Премьера ленты состоялась 29 августа 2024 года на 81-м Венецианском кинофестивале. Главную роль в фильме исполнила Анджелина Джоли. Ожидается, что за эту работу актриса получит вторую статуэтку Академии кинематографических искусств и наук.

Ранее сообщалось о том, что Анджелина Джоли появилась на пресс-конференции в романтическом образе.