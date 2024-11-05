Попала в объективы папарацци на улице: Анджелина Джоли вышла в свет в элегантном романтическом образе

Голливудская актриса Анджелина Джоли сыграла главную роль в новом фильме режиссера Пабло Ларраина «Мария». Теперь звезда занимается промо-туром ленты, она встречается с представителями прессы и киноиндустрии. Одна из таких пресс-конференций прошла в Беверли-Хиллз, передает Леди Mail.

Для мероприятия Джоли составила романтический аутфит. Актриса надела белый костюм, который состоит из приталенного блейзера с одной пуговицей и классических брюк. Массивный верх скрыл хрупкую фигуру звезды.

На ногах у Анджелины были открытые босоножки на высоком каблуке. Знаменитость выбрала летний тип обуви, несмотря на то что по вечерам температура в Беверли-Хиллз опускается в два раза. Что касается прически, то стилисты уложили локоны звезды небрежными волнами.

Ранее сообщалось, что Джоли нашла себе нового бойфренда, который моложе ее сына. Ему всего 21 год.