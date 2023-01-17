«Превратит жизнь в кошмар»: ненавидящая Кейт Миддлтон королева Камилла опустила ее в глазах общества

После смерти королевы Елизаветы II, монархию Великобритании возглавил ее сын Карл III. Так, страна получила своего нового короля, а вместе с ним и королеву-консорта в лице супруги Карла Камиллы.

После коронации чета перестала скрывать, насколько они ждали прихода к власти. Особенно наслаждается титулом именно Камилла, которая теперь может на законных основаниях ставить на место жену пасынка. С Кейт Миддлтон у них всегда были натянутые отношения, однако теперь королева-консорт перешла от простых издевок к действиям.

По данным Radar Online, Камилла намерена превратить жизнь своей невестки в настоящий кошмар. «Камилла не может перестать злорадствовать и полна решимости превратить жизнь Кейт в кошмар», - сообщил источник издания.

Супруга Карла III уже перешла в наступление. Принимая родителей Миддлтон во дворце, королева-консорт потребовала, чтобы они воспользовались входом для прислуги. Также она требует, чтобы Кейт каждый раз приседала в реверансе при встрече с ней, тем самым демонстрируя свое почтение к человеку с более высоким статусом.

Но своим последним поступком Камилла окончательно унизила Миддлтон. Она захотела, чтобы ее дети от первого брака Том и Лора получили почетные титулы, как и «подобает потомству британской королевы». Кейт и принц Уильям выступают решительно против этого, но дело уже почти решенное. Сейчас право голоса в первую очередь принадлежит Карлу III и Камилле.

Ранее Кейт Миддлтон вышла в свет впервые после начала продаж мемуаров принца Гарри «Запасной». Супруга принца Уильяма появилась вся в черном и без обручального кольца.