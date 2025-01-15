Премию «Оскар» могут отменить впервые в истории из-за пожаров. Об этом сообщает aif.ru.

Церемония вручения премии «Оскар» впервые в истории может не состояться из-за бушующих пожаров в США. Официальные комитеты премии ежедневно отслеживают ситуацию в стране, однако окончательное решение пока не принято, сообщили источники.

Отмечается, что руководство «Оскара» намерено помочь деньгами тем, чьи дома пострадали в ходе пожаров.

Напомним, с 7 января в Лос-Анджелесе бушуют лесные пожары — они уже затронули более 16 тысяч гектаров земли. Из-за стихии сгорело около 12 тысяч зданий. Среди пострадавших многие голливудские звезды: Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Джон Гудмен, Тина Ноулз и другие.

Ранее мы писали о том, что актриса из «Братьев Блюз» Дэлис Карри погибла при пожаре в Калифорнии.