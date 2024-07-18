«Прекрати эту борьбу»: Анджелина Джоли попросила Брэда Питта отказаться от иска против нее

Анджелина Джоли попросила Брэда Питта завершить судебные разбирательства. Об этом сообщает People.

Голливудские актеры приняли решение развестись в 2016 году после того, как Джоли обвинила супруга в домашнем насилии. С тех пор они встречаются только в судах для решения определенных вопросов.

Сегодня стало известно, что Анджелина хочет закончить тему с судебными разбирательствами. Она обратилась к Питту через своего адвоката Пола Мерфи с просьбой отказаться от иска против нее, который связан с их винодельней Chateau Miraval.

«Анджелина вновь обращается к мистеру Питту. Она просит его прекратить борьбу и наконец направить их семью к пути исцеления. Если мистер Питт не отзовет свой иск, у его бывшей жены не останется другого выбора, кроме как получить сведения, необходимые для доказательства того, что его обвинения неверны», — заявил адвокат Анджелины.

Три года назад исполнительница главной роли в фильме «Малефисента» продала свою долю поместья российскому олигарху за 67 миллионов рублей. Такой поступок оскорбил Брэда, так как у них с бывшей супругой была определенная договоренность.

Напомним, что недавно у Анджелины Джоли появились финансовые проблемы.