«Предъявляют претензии обиженные на него женщины»: в Госдуме отказались подать руку помощи актеру Депардье

Актеру Жерару Депардье не нужна помощь после новых обвинений в насилии. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Парламентарий считает, что актер справится без помощи России, тем более в его истории «не замешана политика».

«Ему не нужна помощь со стороны российских властей… Ему зачастую предъявляют претензии обиженные на него женщины, с которыми в дальнейшем дела разрешаются мирным путём», - сказал Водолацкий изданию «Абзац».

Он выразил надежду, что новые обвинения закончатся аналогичным образом, как старые. По мнению политика, в данном случае речь идет о вымогательстве денег или пиаре.

Также депутат заявил, что актер не переедет в Россию – сюда он прибывает «подзарядить аккумуляторы», но живет там, где родился. Россия для Депардье при этом – «страна добра».

Ранее сообщалось о задержании 75-летнего Депардье в Париже. Говорилось, что две женщины обвинили его в насилии и приставаниях на съемках фильмов в 2014 и 2021 годах.