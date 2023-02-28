«Представляла, что он будет стоить миллиарды»: Меган Маркл разочарована нищим принцем Гарри

После выхода скандальных мемуаров принца Гарри «Запасной» страсти вокруг королевской семьи постепенно стали утихать. Однако теперь все больше обсуждается коронация Карла III, которая состоится уже в мае 2023 года. Главный вопрос, который сейчас волнует общественность – появится ли на мероприятии младший сын монарха вместе со своей супругой? Ведь за несколько месяцев они умудрились запятнать репутацию настолько, что теперь выйти сухими из воды точно не получится.

Несмотря на то, что фильм-разоблачение и книгу Гарри и Меган выпускали вместе, британцы в основном винят только американскую актрису. По их мнению, именно она настроила принца против семьи. Публика всегда подозревала, что у Маркл были свои мотивы для свадьбы с внуком Елизаветы II, и это точно не любовь.

Королевский эксперт Том Бауэр убежден, что артисткой двигали не сильные чувства, а корысть. Только из-за этого она решила закрутить роман с рыжеволосым принцем. Не верит он и в то, что все происходящее сейчас с королевской семьей было случайностью. Он считает, что Меган все спланировала с самого первого появления во дворце. Это подтвердили и придворные, которые наблюдали за тем, как Маркл чувствовала себя неуютно рядом с монархами и желала сбежать от них, при этом побольше заработав денег и популярности.

По словам Бауэра, актриса делала большие ставки на Гарри, когда начинала с ним встречаться. Она видела в нем денежный мешок, который обеспечит ей роскошную жизнь. Но оказалось, что принц на самом деле не настолько богат, как ей хотелось бы, поэтому пришлось «импровизировать». Известно, что от скандалов супруги получили немало денег. За один только документальный фильм они выручили около 7,9 миллиардов рублей.

«Ее большим удивлением и разочарованием было то, что у принца Гарри было очень мало денег. Она представляла, что он будет стоить сотни миллионов, если не миллиарды, и теперь ей приходится наверстывать упущенное», - считает королевский эксперт.

Напомним, что в феврале после затихшего скандала вокруг мемуаров Гарри Меган Маркл нашла еще один способ напомнить о себе. Иностранные СМИ писали, что герцоги ожидают пополнение в семье. Якобы актриса беременна третьим ребенком.