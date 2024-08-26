Представила свой бренд: 27-летняя модель Белла Хадид поразила публику роскошным образом

27-летняя модель Белла Хадид посетила вечеринку по случаю запуска собственного парфюмерного бренда Orebella в Западном Голливуде и поразила всех присутствующих роскошным нарядом. Об этом сообщает Леди Mail.ru и публикует кадры со знаменитостью.

Белла Хадид известна своей любовью к винтажным нарядам. В этот раз модель также не изменила своим предпочтениям и выбрала для мероприятия архивный наряд от Zuhair Murad — бледно-розовое платье на бретельках с асимметричным подолом и глубоким вырезом. Знаменитость дополнила образ массивным золотым кольцом и тонким браслетом из белого бисера. Также она надела цветочные босоножки от Rene Caovilla. По данным Леди Mail.ru, стоимость такой обуви составляет 1760 евро (около 180 тыс. рублей).

Напомним, в мае 2024 года Белла Хадид запустила собственный парфюмерный бренд Orebella с тремя ароматами в линейке: цветочный Window2Soul, тропический Blooming Fire и древесно-морской Salted Muse. Главная их особенность — масляная основа, которая, по словам модели, не вредит коже, а обеспечивает дополнительное питание и продлевает стойкость отдушки благодаря смеси масел.

Сама Белла Хадид признавалась, что ей было важно не просто запустить новый звездный бьюти-бренд, но и создать что-то уникальное.

«Orebella — это первый бесспиртовый двухфазный парфюм. Я хотела привнести на рынок что-то новое, то, чего люди еще не видели. Я хотела, чтобы у людей была возможность нанести что-то многофункционально, я не хотела выходить на рынок только с целью заработать», — делилась модель.

Как уточняется, в будущем ассортимент бренда Беллы Хадид будет расширен до декоративной и уходовой косметики.

Ранее мы писали о том, что Беллу Хадид заподозрили в новой пластической операции после года тишины.