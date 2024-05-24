Поправляла нос: модель Беллу Хадид заподозрили в новой пластической операции после года тишины

Модель Белла Хадид, появившаяся на Каннском кинофестивале спустя несколько месяцев отсутствия, сделала новую пластическую операцию. Она поправляла нос, так как кончик его изменился.

На это обратил внимание пластический хирург Владислав Григорянц, сравнив фотографии Хадид с последнего выхода и более ранние снимки.

«По всей вероятности да, была пластика», - сказал врач сайту Woman.ru.

Григорянц полагает, что Хадид перенесла не одну операцию. Она могла сделать височный лифтинг, а также ринопалстику. Положение бровей у модели стало выше, виден восполненный объем в лице.

В целом, говорит врач, лицо стало свежее и светлее.

Ранее сообщалось, что Хадид сделала комплимент блогеру Виктории Боне. Напомним, та перенесла аналогичную операцию, что и модель. Обе знаменитости оперировались у одного хирурга и сделали «лисьи глазки».